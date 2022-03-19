У п’ятницю, 18 березня, російські загарбники вперше використали в Києві новітнє озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах.

Про це розповів сьогодні на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, снаряд на парашуті був випущений із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

– Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання нового виду снарядів. Він був випущений із російської реактивної системи залпового вогню. Це снаряд, який спускався на парашуті на Київ, – наголосив Геращенко.

На одній з фотографій, які він надав, видно руйнування, нанесені цим снарядом.

– Ми бачимо, що росіяни використовують уже всі засоби війни, найжорстокіші, проти цивільного населення України, – додав Геращенко.

У Києві вперше зафіксовано використання російських снарядів на парашуті – МВС / 4 фотографии

Він наголосив, що всі злочини РФ проти України будуть розслідувані. Так, зараз Національна поліція та МВС фіксують усі випадки вбивств, ґвалтувань, пограбувань та мародерства з боку російських загарбників. У подальшому буде створена база даних про злочини росіян в Україні.

Як зазначив Геращенко, це важливо для майбутніх судів, як міжнародних, так і українських.

– Ми будемо йти по аналогії з фіксацією злочинів нацистської Німеччини часів Другої світової війни. Але в ті часи були лише письмові покази, а зараз ми можемо кожен такий злочин супроводити фактами відеозаписів з телефонів, відкритих джерел, які є… Ми будемо виставляти величезний рахунок до РФ за злочини, скоєні проти України. Вже сьогодні ми розуміємо, що це будуть сотні млрд доларів, – заявив Геращенко.

Варто зазначити, що снаряди, які спускаються на парашутах, використовуються, наприклад, як для російських реактивних систем залпового вогню Торнадо-Г, так і для Градів. Такі реактивні снаряди мають відокремлювану бойову частину, що спускається на стабілізуючому парашуті. Вони можуть вражати ціль під кутом у 90 градусів.

Як повідомляли в КМДА, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну та станом на 18 березня в Києві загинули 222 людини, ще понад 880 зазнали поранень. Серед загиблих – 60 цивільних осіб, зокрема й чотири дитини.

Джерело: Ukraine Media Centre Kyiv

Фото: Ukraine Media Centre Kyiv