Польша поддержала решение выделить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun (Перун). Они считаются модернизацией другого комплекса – Grom.

В новой версии комплекса Piorun разработчики увеличили чувствительность инфракрасной головки самонаведения в четыре раза, поэтому его можно наводить на цель на значительно большем расстоянии, чем Grom.

Главное предназначение переносного зенитно-ракетного комплекса Piorun – уничтожение малых воздушных целей, к примеру, беспилотников. Также он эффективен против самолетов и вертолетов, если они летят низко.

Комплекс может уничтожать беспилотники за счет повышенной помехоустойчивости. Все потому, что благодаря модернизации он получил бесконтактный взрыватель и устройство для ведения огня ночью.

Основные характеристики комплекса Piorun:

вес (вместе с ракетой) – 16,5 кг;

длина ракеты – 1,6 м;

калибр 72 мм;

скорость полета ракеты – 660 м/с;

эффективная дальность огня – 500 – 6 500 м;

высота цели – от 10 до 4000 м.

Считается, что Piorun по своим характеристикам является совершенным оружием. Если сравнивать его с предшественником Grom, то вес комплекса уменьшился на 2 кг.

Также он получил большую дальность огня (с 5 500 м до 6 500 м). Кроме того, выросла максимальная высота, на которой можно поразить цель, – с 3 500 м до 4 000 м.

Кроме Польши, Украина уже получила оружие от Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Свои намерения предоставить военную помощь подтвердили страны Балтии – Эстония, Литва и Латвия.

Война в Украине продолжается уже 24-е сутки. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материалах Фактов ICTV.

Фото: Defence24/скриншот