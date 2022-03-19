06:56 -

В течение 23-х суток войны в Украине зенитные ракетные войска и истребительная авиация Украины поразили 12 воздушных целей врага – два самолета, три вертолета, три беспилотника и четыре крылатых ракеты.

Также украинские защитники и защитницы уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области. Потери врага сейчас уточняются.