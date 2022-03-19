Ракетные удары по Львову и обстрел жилого квартала в Киеве: что происходит на 24-е сутки войны в Украине
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам. Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 14 тыс. Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Уничтожить Мариуполь – это личное указание президента РФ Владимира Путина, отметил в эфире спецмарафона национальных телеканалов советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
Еще одна из ключевых задач главы РФ – не демилитаризация Украины, а деиндустриализация Украины.
– Сделать так, чтобы после них (российских войск, – Ред.) нам пришлось восстанавливать заводы десятилетиями, – сказал Вадим Денисенко.
В настоящее время в Мариуполе продолжаются бои за металлургический комбинат Азовсталь.
– По имеющимся данным, мы можем сказать, что потеряли этот экономический гигант. По сути, один из крупнейших металлургических заводов Европы фактически уничтожается, – сообщил в эфире спецмарафона национальных телеканалов советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
В Генштабе прогнозируют, что из-за значительных потерь личного состава военно-политическое руководство РФ может внести изменения в действующее законодательство и начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной, изнурительной войны.
В течение 23-х суток войны в Украине зенитные ракетные войска и истребительная авиация Украины поразили 12 воздушных целей врага – два самолета, три вертолета, три беспилотника и четыре крылатых ракеты.
Также украинские защитники и защитницы уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области. Потери врага сейчас уточняются.
Украина и Молдова успешно синхронизировались с европейской электрической сетью. Об этом в своем Twitter сообщила глава Агентства США по международному развитию (USAid) Саманта Павер.
Ukraine & Moldova have successfully synchronized w/ the European electric grid. This move will improve the stability of electric power to critical facilities amidst continuing war. @USAID supported this effort for years; grateful that Europe agreed to accelerate this process.
— Samantha Power (@PowerUSAID) March 19, 2022
Ремонтники Национальной энергетической компании Укрэнерго восстановили высоковольтную линию 750 кВ Запорожской АЭС – поврежденную оккупантами подстанцию Каховская.
Американский высокопоставленный чиновник, присутствовавший во время разговора президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина 18 марта, опроверг информацию о том, что Соединенные Штаты просили Китай быть посредником и повлиять президента РФ Владимира Путина.
Владимир Зеленский выступит перед японскими депутатами с помощью видеосвязи — это будет первое обращение президента к законодательному органу в Азии.
Как сообщает Associated Press, три российских космонавта прибыли на Международную космическую станцию в пятницу в желтых летных комбинезонах с синими вставками, которые, похоже, соответствовали цветам украинского флага.