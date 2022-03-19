Польща підтримала рішення виділити Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun (Перун). Вони вважаються модернізацією іншого комплексу – Grom.

У новій версії комплексу Piorun розробники збільшили чутливість інфрачервоної головки самонаведення у чотири рази, тому його можна наводити на ціль на значно більшій відстані, ніж Grom.

Головне призначення переносного зенітно-ракетного комплексу Piorun – знищення малих повітряних цілей, до приклду, безпілотників. Також він ефективний проти літаків і вертольотів, якщо вони летять низько.

Комплекс може знищувати безпілотники за рахунок підвищеної стійкості до перешкод. Все через те, що завдяки модернізації він отримав безконтактний підривник та пристрій для ведення вогню вночі.

Основні характеристики комплексу Piorun:

вага (разом з ракетою) – 16,5 кг;

довжина ракети – 1,6 м;

калібр 72 мм;

швидкість польоту ракети – 660 м/с;

ефективна дальність вогню – 500 – 6 500 м;

висота цілі – від 10 до 4000 м.

Вважається, що Piorun за своїми характеристиками є досконалою зброєю. Якщо порівнювати його із попередником Grom, то вага комплексу зменшилася на 2 кг.

Також він отримав більшу дальність вогню (зі 5 500 м до 6 500 м). Крім того, зросла максимальна висота, на якій можна вразити ціль, – з 3500 м до 4 000 м.

Крім Польщі, Україна вже отримала зброю від Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Свої наміри надати військову допомогу також підтвердили країни Балтії – Естонія, Литва та Латвія.

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Фото: Defence24/скріншот