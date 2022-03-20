Кремль продолжает перебрасывать в Украину группы боевиков для ликвидации высшего военно-политического руководства нашего государства.

Такие данные обнародовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По информации украинской разведки, в Украину сегодня начали прибывать новые группы боевиков, связанные с Евгением Пригожиным – приближенным к Владимиру Путину пропагандистом и владельцем ЧВК Лига (Вагнер).

РФ перебрасывает боевиков в Украину для выполнения ключевой задачи: ликвидации высшего украинского руководства.

– Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки закончились провалом и ликвидацией террористов, — подчеркнули в разведке.

В ведомстве уточнили, что Кремль определил как ключевые “мишени” для своих наемников ликвидацию: президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и премьера Дениса Шмыгаля.

Таким образом, враг не достигнув поставленных задач во время военных действий в Украине, пытается дестабилизировать работу украинской власти, деморализовать украинское общество, нарушить координацию движения сопротивления и затормозить международное взаимодействие Украины.

– Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов. Отмечаем: украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы Кремля. Мы готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не увенчаются успехом, — отметили в разведке.

Источник: ГУР Министерства обороны Украины