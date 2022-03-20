Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 25 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Факты / Украина

Кремль перебрасывает в Украину боевиков для ликвидации Зеленского и Шмыгаля – разведка

Юлия Соколова редактор ленты
Володимир Зеленський

Кремль продолжает перебрасывать в Украину группы боевиков для ликвидации высшего военно-политического руководства нашего государства.

Такие данные обнародовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По информации украинской разведки, в Украину сегодня начали прибывать новые группы боевиков, связанные с Евгением Пригожиным – приближенным к Владимиру Путину пропагандистом и владельцем ЧВК Лига (Вагнер).

РФ перебрасывает боевиков в Украину для выполнения ключевой задачи: ликвидации высшего украинского руководства.

– Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки закончились провалом и ликвидацией террористов, — подчеркнули в разведке.

В ведомстве уточнили, что Кремль определил как ключевые “мишени” для своих наемников ликвидацию: президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и премьера Дениса Шмыгаля.

Таким образом, враг не достигнув поставленных задач во время военных действий в Украине, пытается дестабилизировать работу украинской власти, деморализовать украинское общество, нарушить координацию движения сопротивления и затормозить международное взаимодействие Украины.

– Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов. Отмечаем: украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы Кремля. Мы готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не увенчаются успехом, — отметили в разведке.

Источник: ГУР Министерства обороны Украины

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка