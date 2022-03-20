Кремль продовжує перекидати до України групи бойовиків для ліквідації вищого військово-політичного керівництва нашої держави.

Такі дані оприлюднили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією української розвідки, в Україну сьогодні почали прибувати нові групи бойовиків, що пов’язані з Євгеном Пригожиним – наближеним до Володимира Путіна пропагандистом та власником ПВК Ліга (Вагнер).

РФ перекидає бойовиків в Україну для виконання ключового завдання: ліквідації вищого українського керівництва.

– Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів, – наголосили в розвідці.

У відомстві уточнили, що Кремль визначив як ключові “мішені” для своїх найманців ліквідацію президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем’єра Дениса Шмигаля.

Так ворог, не досягнувши поставлених завдань під час воєнних дій в Україні, пробує дестабілізувати роботу української влади, деморалізувати українське суспільство, порушити координацію руху опору та загальмувати міжнародну взаємодію України.

– Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів. Зазначаємо: українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани Кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху, – зазначили в розвідці.

Як відомо, Володимир Зеленський ще 25 лютого поінформував під час відеозвернення, що РФ визначила його як “ціль номер один” для знищення.

1 березня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Кремль заслав в Україну групу кадирівців, які готували спецоперацію з вбивства Володимира Зеленського. Уся ця група була знищена.

Джерело: ГУР Міністерства оборони України