Нужна только декларация: Кабмин упростил прохождение гуманитарной помощи из-за границы

В Украине начала действовать упрощенная процедура прохождения гуманитарной помощи из-за границы.

О соответствующем решении Кабмина 22 марта сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что отныне для ввоза гуманитарной помощи нужен только один документ — декларация.

– Декларация заполняется очень быстро. Указываем отправителя, получателя, фактическое место разгрузки, вид пособия. Это все. Если это гуманитарная помощь государству Украина, то направить ее можно на ВГА или на профильное министерство. Если конкретной общине, указывайте ее получателем и везите тому, кому эта помощь назначена, — пояснил Денис Шмыгаль.

Кроме того, постановление правительства отменило перечень товаров, которые признаются гуманитарной помощью. Таким образом, это поможет сэкономить время доставки.

– Это значит, что можно везти все легальные товары, которые вы заявляете, как гуманитарную помощь. Без всяких ограничений. Теперь не нужно получать какие-либо справки от ВГА или других органов власти, чтобы ввезти гуманитарный груз. Это еще больше сэкономит время на доставке.

Денис Шмыгаль также отметил, что уже 14 европейских государств согласовали с Украиной освобождение украинских перевозчиков от ряда дополнительных условий.

Речь идет об оформлении разрешений на международные грузовые перевозки через такие страны как Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция.

Кроме того, ряд стран ЕС уже освободил перевозчиков из Украины от уплаты за пользование своими дорогами.

Источник: Денис Шмыгаль