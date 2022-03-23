Потрібна лише декларація: Кабмін спростив проходження гуманітарної допомоги з-за кордону

В Україні почала діяти спрощена процедура проходження гуманітарної допомоги з-за кордону.

Про відповідне рішення Кабміну 22 березня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що відтепер для завезення гуманітарної допомоги потрібен лише один документ — декларація.

– Декларація заповнюється дуже швидко. Вказуємо відправника, отримувача, фактичне місце розвантаження, вид допомоги. Це все. Якщо це гуманітарна допомога державі Україна, то спрямувати її можна на ВЦА чи профільне міністерство. Якщо конкретній громаді — вказуйте її отримувачем і везіть тому, кому ця допомога призначена, – пояснив Денис Шмигаль.

Окрім цього, постанова уряду скасувала перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою. Таким чином, це допоможе зекономити час для доставки.

– Це означає, що можна везти всі легальні товари, які ви заявляєте, як гуманітарну допомогу. Без будь-яких обмежень. Тепер не потрібно отримувати будь-які довідки від ВЦА чи інших органів влади, щоб завезти гуманітарний вантаж. Це ще більше заощадить час на доставці.

Денис Шмигаль також відзначив, що вже 14 європейських держав погодили з Україною звільнення українських перевізників від низки додаткових умов.

Йдеться про оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення через такі країни як Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Молдова, Чехія та Туреччина.

Крім цього, низка країн ЄС вже звільнила перевізників з України від сплати за користування своїми дорогами.

Джерело: Денис Шмигаль