Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Папой Римским Франциском. Темой переговоров была сложная гуманитарная ситуация в нашем государстве, спровоцированная вооруженной агрессией РФ.

О подробностях разговора глава государства проинформировал в своем Twitter-аккаунте.

Президент отметил, что рассказал понтифику о блокировании гуманитарных коридоров в Украине со стороны РФ.

По словам Зеленского, Украина приветствовала бы посредническую роль Ватикана в решении гуманитарной ситуации.

– Поговорил с Папой Римским Франциском. Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасительных коридоров. Приветствовали бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир, — подчеркнул Зеленский.

Поговорив із @Pontifex. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир. pic.twitter.com/uXrOZpchUF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022

Как известно, Папа Римский всегда поддерживал Украину. В начале полномасштабного вторжения войск РФ понтифик лично посетил российское посольство в Ватикане и встретился с послом. Папа Франциск выразил обеспокоенность по поводу вторжения РФ в Украину.

Впоследствии в своих проповедях Папа Римский призывал прекратить опустошительную войну в Украине и вспоминал о Мариуполе, который постоянно обстреливают войска РФ. Понтифик назвал Мариуполь городом-мучеником.

Папа Франциск также обращался к лидерам государств, призывая их прилагать все усилия для того, чтобы прекратить войну в Украине.