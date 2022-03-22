Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Франциском. Темою переговорів була складна гуманітарна ситуація в нашій державі, спровокована збройною агресією РФ.

Про деталі розмови глава держави поінформував у своєму Twitter-акаунті.

Президент зазначив, що розповів понтифіку про блокування гуманітарних коридорів в Україні з боку РФ.

За словами Зеленського, Україна вітала б посередницьку роль Ватикану у вирішенні гуманітарної ситуації.

– Поговорив із Папою Римським Франциском. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир, – наголосив Зеленський.

Поговорив із @Pontifex. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир. pic.twitter.com/uXrOZpchUF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022

Як відомо, Папа Римський завжди підтримував Україну. На початку повномасштабного вторгнення військ РФ понтифік особисто відвідав російське посольство у Ватикані та зустрівся з послом. Папа Франциск висловив стурбованість через вторгнення РФ в Україну.

Згодом у своїх проповідях Папа Римський закликав припинити спустошливу війну в Україні та згадував про Маріуполь, який постійно обстрілюють війська РФ. Понтифік назвав Маріуполь містом-мучеником.

Папа Франциск також звертався до лідерів держав, закликаючи їх докладати всіх зусиль для того, щоби припинити війну в Україні.