Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Франциском. Темою переговорів була складна гуманітарна ситуація в нашій державі, спровокована збройною агресією РФ.
Про деталі розмови глава держави поінформував у своєму Twitter-акаунті.
Президент зазначив, що розповів понтифіку про блокування гуманітарних коридорів в Україні з боку РФ.
За словами Зеленського, Україна вітала б посередницьку роль Ватикану у вирішенні гуманітарної ситуації.
– Поговорив із Папою Римським Франциском. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир, – наголосив Зеленський.
Поговорив із @Pontifex. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир. pic.twitter.com/uXrOZpchUF
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022
Як відомо, Папа Римський завжди підтримував Україну. На початку повномасштабного вторгнення військ РФ понтифік особисто відвідав російське посольство у Ватикані та зустрівся з послом. Папа Франциск висловив стурбованість через вторгнення РФ в Україну.
Згодом у своїх проповідях Папа Римський закликав припинити спустошливу війну в Україні та згадував про Маріуполь, який постійно обстрілюють війська РФ. Понтифік назвав Маріуполь містом-мучеником.
Папа Франциск також звертався до лідерів держав, закликаючи їх докладати всіх зусиль для того, щоби припинити війну в Україні.