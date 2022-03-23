Ситуация в Мелитополе сейчас достаточно тяжелая. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, с одной стороны, Российская Федерация со своими войсками и самопровозглашенным “правлением” в Мелитополе не занимаются проблемами людей.

Они только забирают деньги у бизнесменов и захватывают бизнес. Российские военные понимают, что они ненадолго пришли в Мелитополь, поэтому этим и занимаются.

— С другой стороны, у жителей, оставшихся на территории города (по нашим подсчетам, это около 80 тыс.), есть большие проблемы с поставками продовольствия, медикаментов, топлива. И, конечно, большая проблема с выплатой наличных средств. Особенно это касается пенсионеров, которые еще не получили выплаты за март, – объяснил он.

Также Иван Федоров добавил, что сейчас власти работают над тем, чтобы организовать гуманитарный коридор в Мелитополь, чтобы доставить в город продукты первой необходимости и вывезти оттуда людей. Но пока что РФ не подтверждает зеленый коридор.

Кроме того, Федоров сообщил, что сегодня российские захватчики запугивают местное население и даже похищают людей без каких-либо объяснений.