Шесть дней не понимал, что происходит вокруг: мэр Мелитополя о пребывании в плену

Иван Федоров – самый молодой мэр Мелитополя – уже стал одним из героев этой войны. Шесть дней он находился в плену оккупантов, и всего несколько дней назад его освободили, обменяв на 9 российских военных.

Фактам ICTV он рассказал о пребывании у террористов, спасении и феномене русскоязычного Мелитополя, который стал одним из самых мощных украинских форпостов в оккупации.

24 февраля российские террористы в 05.00 утра ракетами уничтожили аэродром в Мелитополе, а уже через несколько часов в город въехала военная техника оккупанта из Крыма. Иван Федоров обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие.

Далее жители русскоязычного Мелитополя вышли на митинг с украинскими флагами. Захватчикам четко указали на выход.

— Город не встречал никого и всем говорил: вам здесь не рады! Мы не хотим вас здесь видеть, — говорит Федоров, находясь уже в Киеве после встречи с президентом.

На десятый день непрерывных митингов оккупанты ворвались в кабинет мэра, вытащили Ивана с мешком на голове и увезли в неизвестном направлении.

— Где-то в 15.30 они зашли в этот кабинет, представились сотрудниками “силовых структур” “ДНР” и сказали, что арестовывают меня за то, что я финансировал Правый сектор, — вспоминает мэр.

В сети была информация, что Федорова доставили в Луганск, где пытали. Но это не запугало мелитопольцев, наоборот — сила их сопротивления стала еще больше и они снова выходили на улицу с украинскими флагами и требовали воли мэру.

Эти самые длинные шесть дней в своей жизни Иван Федоров провел в мелитопольском райотделе полиции.

— Эти шесть дней были для меня очень тяжелыми. У меня не было никаких средств связи, я не знал, сколько времени. Я был в камере и не понимал, что происходит. Что происходит с моими родителями. Что происходит в городе. Что происходит с моей командой. Что происходит в целом в Украине – я ничего не понимал. Физически меня не пытали. Но психологические методы воздействия иногда сложнее, чем физические. Ну, например, когда проводят допрос по несколько часов и рядом с вами стоит 6 вооруженных до зубов людей. Или когда в соседней камере кого-то допрашивают и ломают ему пальцы, ломают ему что-то…, — рассказывает Федоров.

Мэра Мелитополя обменяли на девять российских срочников. Это первый обмен этой войны, и он символичен – Украина не оставляет в беде своих. Первые слова Ивана в разговоре с президентом умиляли всю страну.

— Вырвалось! Вырвалось! Но я так считаю! (о нецензурном выражении в отношении российских террористов, — Ред.). Эти негодяи, пока я сидел, сняли флаг Украины, который наша команда отстаивала. И я считаю, что это наша первая задача – вернуть флаг Украины в Мелитополь, где люди несокрушимые и по сей день, — поделился своими воспоминаниями Федоров.

Из Киева Иван Федоров сразу отправился в Запорожье. Пока его город временно оккупирован, он будет исполнять свои обязанности оттуда.

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