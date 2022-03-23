Ситуація у Мелітополі наразі досить важка. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, з одного боку, Російська Федерація зі своїми військами та самопроголошеним “правлінням” у Мелітополі не займаються проблемами людей.

Вони лише забирають кошти у бізнесменів і захоплюють бізнес. Російські військові розуміють, що вони ненадовго прийшли в Мелітополь, тому цим і займаються.

– З іншого боку, у жителів, які залишились на території міста (за нашими підрахунками, це близько 80 тис.), є великі проблеми з постачанням харчів, медикаментів, палива. І, звичайно, є велика проблема з виплатою готівкових коштів. Особливо це стосується пенесіонерів, які ще не отримали виплат за березень, – пояснив він.

Також Іван Федоров додав, що наразі влада працює над тим, щоб організувати гуманітарний коридор до Мелітополя, щоб доставити у місто продукти першої необхідності та вивезти звідти людей. Але поки що РФ не дає підтвердження для зеленого коридору.

Крім того, Федоров повідомив, що сьогодні російські загарбники залякують місцеве населення і навіть викрадають людей без будь-яких пояснень.