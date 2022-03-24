За изнасилование украинских девушек и женщин ответит каждый путинский оккупант – МВД

За изнасилование украинских женщин будет отвечать каждый путинский оккупант. Если, конечно, останется в живых.

Об этом вечером 23 марта заявила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко. Она заверила, что безнаказанность и вседозволенность, которые испытывают оккупанты, завершились.

Екатерина Павличенко подтвердила, что сообщения о совершении военнослужащими РФ половых преступлений против мирных жительниц поступали в полицию с первых дней войны.

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Более того, подтверждениями становились перехваченные телефонные разговоры, где путинские захватчики со всем цинизмом “хвастались” совершенным.

— Правоохранители и дальше будут делать все для того, чтобы найти и наказать каждого рашиста. За такие зверства вы будете отвечать перед законом и Богом. Вам, вашим семьям и вашей проклятой россии нет прощения, — заявила замглавы МВД.

Екатерина Павличенко призвала всех украинских девушек и женщин, ставших жертвами половых преступлений со стороны оккупантов, обязательно обращаться в соответствующие органы.