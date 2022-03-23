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Факты / Происшествия

В Украине начали расследование по делу об изнасиловании женщины российским военным

Юля Захарченко редактор ленты
В Украине начали расследование по делу об изнасиловании женщины российским военным

В Украине начали первое официальное расследование по делу об изнасиловании женщины под Киевом, совершенное военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации. Захватчик убил безоружного мужчину и неоднократно совершил сексуальные действия с его женой.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в одном из сел Броварского района российский военный ворвался в частный дом и застрелил хозяина.

— После этого пьяный военный вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, в то же время угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал ее ребенку, который был вместе с потерпевшей, — отметила Венедиктова.

Прокуроры установили личность российского военного, сообщили ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Его объявили в розыск, а в суд подали ходатайство о задержании.

Ирина Венедиктова подчеркнула, что правоохранители найдут каждого негодяя и заставят нести ответственность по закону за преступления на временно оккупированных территориях и в “горячих точках” в Украине.

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Фото: Depositphotos

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