Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 28 день війни
Вбили Вбили
121 дітей
Поранили Поранили
>167 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

За зґвалтування українських жінок відповідатиме кожен путінський окупант – МВС

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
За зґвалтування українських жінок відповідатиме кожен путінський окупант – МВС

За зґвалтування українських жінок відповідатиме кожен путінський окупант. Якщо, звісно, залишиться живим.

Про це ввечері 23 березня заявила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко. Вона запевнила, що безкарність та вседозволеність, які відчувають окупанти, завершилися.

Катерина Павліченко підтвердила, що повідомлення про вчинення військовослужбовцями РФ статевих злочинів проти мирних мешканок надходили до поліції з перших днів війни.

Читайте
В Україні розпочали розслідування у справі про зґвалтування жінки російським військовим

Більше того, підтвердженнями ставали перехоплені телефонні розмови, де путінські загарбники з усім цинізмом “вихвалялися” скоєним.

– Правоохоронці і надалі робитимуть все для того, щоб знайти і покарати кожного рашиста. За такі звірства ви будете відповідати перед законом та перед Богом. Вам, вашим сім’ям та вашій клятій расєї немає прощення, – заявила заступниця голови МВС.

Катерина Павліченко закликала усіх українських дівчат та жінок, які стали жертвами статевих злочинів з боку окупантів, обов’язково звертатися до відповідних органів.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка