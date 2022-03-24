За зґвалтування українських жінок відповідатиме кожен путінський окупант – МВС

За зґвалтування українських жінок відповідатиме кожен путінський окупант. Якщо, звісно, залишиться живим.

Про це ввечері 23 березня заявила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко. Вона запевнила, що безкарність та вседозволеність, які відчувають окупанти, завершилися.

Катерина Павліченко підтвердила, що повідомлення про вчинення військовослужбовцями РФ статевих злочинів проти мирних мешканок надходили до поліції з перших днів війни.

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Більше того, підтвердженнями ставали перехоплені телефонні розмови, де путінські загарбники з усім цинізмом “вихвалялися” скоєним.

– Правоохоронці і надалі робитимуть все для того, щоб знайти і покарати кожного рашиста. За такі звірства ви будете відповідати перед законом та перед Богом. Вам, вашим сім’ям та вашій клятій расєї немає прощення, – заявила заступниця голови МВС.

Катерина Павліченко закликала усіх українських дівчат та жінок, які стали жертвами статевих злочинів з боку окупантів, обов’язково звертатися до відповідних органів.