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Факты / Украина

Поддержал 321 народный депутат: новым министром аграрной политики Украины назначен Николай Сольский

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
николай сольский

Верховная Рада сегодня, 24 марта, освободила от занимаемой должности министра аграрной политики Романа Лещенко и назначила на его место главу аграрного комитета ВР Николая Сольского.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

— Уволили Романа Лещенко с должности министра аграрной политики Украины (321) и назначили Николая Сольского (уже экс-председатель Комитета аграрной политики) (294), — написал он.

Таким образом, народные депутаты поддержали назначение Сольского 294 голосами. За увольнение Лещенко с должности министра проголосовал 321 депутат.

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Николай Сольский возглавлял в Верховной Раде Комитет по аграрной и земельной политике. Он также является соучредителем группы компаний Украинского Аграрного Холдинга. В ее состав входят несколько предприятий в Черниговской области.

Министр аграрной политики Роман Лещенко написал заявление о сложении полномочий 23 марта 2022 года. На этой должности он проработал с декабря 2020 года.

Источник: Ярослав Железняк

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