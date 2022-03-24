Сбербанк, оборона, элиты: Байден ввел новые санкции против РФ

Президент США Джо Байден сообщил, что вводит новые санкции против России. Под них, по его словам, попали физические, юридические лица и российские элиты.

– Я оглашаю дополнительные санкции против 400 российских элит, законодателей и оборонных компаний в ответ на войну, развязанную Путиным в Украине. Они лично выигрывают от политики Кремля, и они должны разделить боль, – написал Байден у себя в Twitter.

По данным американского Минфина, под новые ограничения попали 328 депутатов Госдумы, предприятия и компании, связанные с оборонным комплексом России, а также глава Сбербанка Герман Греф – соратник и близкий друг президента РФ Владимира Путина.

– Это согласуется с аналогичными действиями, предпринятыми Европейским Союзом, Великобританией и Канадой, и отражает продолжающееся единство, направленное на то, чтобы призвать Путина к ответственности за войну, – подчеркнули в Минфине США.

Там ожидают, что новые санкции “окажут глубокое и долгосрочное воздействие на оборонно-промышленную базу России и ее цепочку поставок”, так как 48 российских компаний отключат от западных технологических и финансовых ресурсов.

Под ограничения попадает и сама Государственная Дума в качестве юридического лица.

Кроме того, выпущено новое руководство по операциям с Центральным банком Российской Федерации, согласно которому “любые операции с золотом, связанные с Центральным банком Российской Федерации, подпадают под действие санкций”.

Среди компаний оборонной сферы, которые попали под санкции, находятся АО Корпорация тактического ракетного вооружения и 28 организаций, которые входят в ее структуру.

– Эти предприятия разрабатывают и производят разнообразную продукцию для поддержки российской оборонно-промышленной базы, такую ​​как боеприпасы, радиолокационные системы, ракетные комплексы и другая военная техника. Все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие КТРВ, подлежат блокировке, даже если они не идентифицированы, – пояснили в Минфине.

Ограничения ввели и против акционерного общества Концерн Гранит-Электрон, которое разрабатывает, производит и поставляет радиоэлектронные комплексы и системы для ВМФ России, акционерного общества Концерн морского подводного оружия Гидроприбор и всех компаний, которые принадлежат или контролируются, или действовали либо намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, этих подсанкционных компаний.

Также под санкциями: