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Факты / Мир

Сбербанк, оборона, элиты: Байден ввел новые санкции против РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Сбербанк, оборона, элиты: Байден ввел новые санкции против РФ

Президент США Джо Байден сообщил, что вводит новые санкции против России. Под них, по его словам, попали физические, юридические лица и российские элиты.

– Я оглашаю дополнительные санкции против 400 российских элит, законодателей и оборонных компаний в ответ на войну, развязанную Путиным в Украине. Они лично выигрывают от политики Кремля, и они должны разделить боль, – написал Байден у себя в Twitter.

По данным американского Минфина, под новые ограничения попали 328 депутатов Госдумы, предприятия и компании, связанные с оборонным комплексом России, а также глава Сбербанка Герман Греф – соратник и близкий друг президента РФ Владимира Путина.

– Это согласуется с аналогичными действиями, предпринятыми Европейским Союзом, Великобританией и Канадой, и отражает продолжающееся единство, направленное на то, чтобы призвать Путина к ответственности за войну, – подчеркнули в Минфине США.

Там ожидают, что новые санкции “окажут глубокое и долгосрочное воздействие на оборонно-промышленную базу России и ее цепочку поставок”, так как 48 российских компаний отключат от западных технологических и финансовых ресурсов.

Под ограничения попадает и сама Государственная Дума в качестве юридического лица. 

Кроме того, выпущено новое руководство по операциям с Центральным банком Российской Федерации, согласно которому “любые операции с золотом, связанные с Центральным банком Российской Федерации, подпадают под действие санкций”.

Среди компаний оборонной сферы, которые попали под санкции, находятся АО Корпорация тактического ракетного вооружения и 28 организаций, которые входят в ее структуру.

– Эти предприятия разрабатывают и производят разнообразную продукцию для поддержки российской оборонно-промышленной базы, такую ​​как боеприпасы, радиолокационные системы, ракетные комплексы и другая военная техника. Все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие КТРВ, подлежат блокировке, даже если они не идентифицированы, – пояснили в Минфине.

Ограничения ввели и против акционерного общества Концерн Гранит-Электрон, которое разрабатывает, производит и поставляет радиоэлектронные комплексы и системы для ВМФ России, акционерного общества Концерн морского подводного оружия Гидроприбор и всех компаний, которые принадлежат или контролируются, или действовали либо намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, этих подсанкционных компаний.

Также под санкциями: 

  • Техмаш;
  • Вертолеты России;
  • Национальный вертолетный центр Миля и Камова;
  • Редуктор-ПМ;
  • Ступинское машиностроительное производственное предприятие;
  • Казанский вертолетный завод;
  • Ростовский вертолетный производственный комплекс;
  • Улан-Удэнский авиационный завод;
  • Кумертауское авиационное производственное предприятие;
  • Вертолетная сервисная компания;
  • 150-й Авиаремонтный завод;
  • 356-й Авиаремонтный завод;
  • 810-й Авиаремонтный завод;
  • Центр закупок и логистики вертолетной отрасли;
  • ООО Международные вертолетные программы;
  • Арсеньевская авиационная компания Прогресс;
  • ООО ВР-Ресурс;
  • АО Кронштадт.
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