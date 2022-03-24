Сбербанк, оборона, еліти: Байден запровадив нові санкції проти РФ

Президент США Джо Байден повідомив, що запроваджує нові санкції проти Росії. Під них, за його словами, потрапили фізичні, юридичні особи та російські еліти.

– Я оголошую додаткові санкції проти 400 російських еліт, законодавців та оборонних компаній у відповідь на війну, розв’язану Путіним в Україні. Вони особисто виграють від політики Кремля, і вони мають розділити біль, – написав Байден у Twitter.

За даними американського Мінфіну, під нові обмеження потрапили 328 депутатів Держдуми, підприємства та компанії, пов’язані з оборонним комплексом Росії, а також голова Сбербанку РФ Германа Грефа – соратника та близького друга президента РФ Володимира Путіна.

– Це узгоджується з аналогічними діями, вжитими Європейським союзом, Сполученим Королівством і Канадою, і відображає єдність, що продовжується, спрямовану на те, щоб закликати Путіна до відповідальності за війну, – підкреслили в Мінфіні США.

Там очікують, що нові санкції “нададуть глибокий і довгостроковий вплив на оборонно-промислову базу Росії та її ланцюжок поставок”, оскільки 48 російських компаній відключать від західних технологічних та фінансових ресурсів.

Під обмеження потрапляє і сама Державна Дума як юридична особа.

Крім того, випущено нове керівництво з операцій з Центральним банком Російської Федерації, згідно з яким “будь-які операції із золотом, пов’язані з Центральним банком Російської Федерації, підпадають під дію санкцій”.

Серед компаній оборонної сфери, які потрапили під санкції, знаходиться АТ Корпорація тактичного ракетного озброєння та 28 організацій, що входять до її структури.

– Ці підприємства розробляють та виробляють різноманітну продукцію для підтримки російської оборонно-промислової бази, таку як боєприпаси, радіолокаційні системи, ракетні комплекси та іншу військову техніку. Усі організації, які на 50 і більше відсотків прямо або опосередковано належать КТРВ, підлягають блокуванню, навіть якщо вони не ідентифіковані, – пояснили у Мінфіні.

Обмеження ввели і проти акціонерного товариства Концерн Граніт-Електрон, яке розробляє, виробляє та постачає радіоелектронні комплекси та системи для ВМФ Росії, акціонерне товариство Концерн морської підводної зброї Гідроприлад та всі компанії, що належать або контролюються, або діяли чи мали намір діяти на користь чи від імені, прямо чи опосередковано, цими підсанкціонними компаніями.

Також під санкціями: