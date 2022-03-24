Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне пытаются перевести войну в частично “затяжную фазу” из-за слишком высоких потерь в технике и личном составе и отсутствие какого-либо значимого продвижения по всем направлениям.

– Все это не удается скрывать от своей аудитории. Поэтому руководство РФ пытается использовать другую тактику. Чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня. И не получать несколько сотен погибших каждый день, включая командиров высочайшего и среднего звена, – уточнил он.

Подоляк рассказал, что у агрессоров также есть потребность сократить все виды потерь и попытаться максимально “зачистить” свои тылы от нелояльных элементов – а именно почти 90-95% мирного населения.

– Россияне пытаются ввести новые обязательные элементы в свою военную тактику. Происходит частичный окоп россиян на занятых рубежах, а также концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов для создания у них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф, – сообщил он.

Михаил Подоляк назвал такую тактику “абсолютно людоедским” и имеющим четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности.