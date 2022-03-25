Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 30 день войны
Убили Убили
135 детей
Ранили Ранили
>184 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Мир

Байден сказал, что хотел посетить Украину, но его “не пускают”

Анастасия Гевко редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что хотел посетить Украину, чтобы лично увидеть гуманитарный кризис, который возник на фоне военных действий, развязанных Российской Федерацией, однако не смог этого сделать, так как его “не пускают”.

– Я нахожусь здесь, в Польше, чтобы воочию увидеть украинский гуманитарный кризис. Честно говоря, часть моего разочарования заключается в том, что я не могу увидеть его воочию, как в других местах. Меня не пускают, – сказал Байден 25 марта.

Он поблагодарил польские гуманитарные организации за отправку помощи в Украину, а также за помощь беженцам.

Байден подчеркнул, что гуманитарная помощь имеет “огромное значение”, и заявил, что украинцам срочно нужны такие жизненно важные товары, как еда, лекарства, одеяла и многое другое.

В то же время американский президент отметил, что восхищен и благодарен украинским войскам и мирным жителям за то, как они “активизировались” для защиты своей страны.

– У украинцев много мужества. Посмотрите, как они наступают… Женщины, молодые люди стоят перед чертовым танком и просто говорят: Я не уйду. Я стою на своем. Они невероятны, – отметил Джо Байден.

По его словам, ставки в войне Украины против российского агрессора “выходят за пределы этой страны” – это борьба демократии против угрозы со стороны автократии, а потому победа в этой войне будет иметь глобальные последствия.

Напомним, встреча Байдена и Дуды проходит в пятницу, 25 марта, в Жешуве в Польше, на границе этой страны с Украиной.

26 марта должно состояться публичное выступление Байдена с речью об Украине. 

Читайте
Новые жертвы авиаудара в Мариуполе и обстрел Харьковщины из Градов: что происходит на 30-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка