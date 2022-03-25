Байден сказал, что хотел посетить Украину, но его “не пускают”

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что хотел посетить Украину, чтобы лично увидеть гуманитарный кризис, который возник на фоне военных действий, развязанных Российской Федерацией, однако не смог этого сделать, так как его “не пускают”.

– Я нахожусь здесь, в Польше, чтобы воочию увидеть украинский гуманитарный кризис. Честно говоря, часть моего разочарования заключается в том, что я не могу увидеть его воочию, как в других местах. Меня не пускают, – сказал Байден 25 марта.

Он поблагодарил польские гуманитарные организации за отправку помощи в Украину, а также за помощь беженцам.

Байден подчеркнул, что гуманитарная помощь имеет “огромное значение”, и заявил, что украинцам срочно нужны такие жизненно важные товары, как еда, лекарства, одеяла и многое другое.

В то же время американский президент отметил, что восхищен и благодарен украинским войскам и мирным жителям за то, как они “активизировались” для защиты своей страны.

– У украинцев много мужества. Посмотрите, как они наступают… Женщины, молодые люди стоят перед чертовым танком и просто говорят: Я не уйду. Я стою на своем. Они невероятны, – отметил Джо Байден.

По его словам, ставки в войне Украины против российского агрессора “выходят за пределы этой страны” – это борьба демократии против угрозы со стороны автократии, а потому победа в этой войне будет иметь глобальные последствия.

Напомним, встреча Байдена и Дуды проходит в пятницу, 25 марта, в Жешуве в Польше, на границе этой страны с Украиной.

26 марта должно состояться публичное выступление Байдена с речью об Украине.