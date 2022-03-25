Байден сказав, що хотів відвідати Україну, але його “не пускають”

Президент США Джо Байден на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив, що хотів відвідати Україну, щоб особисто побачити наслідки гуманітарної кризи, яка виникла на тлі військових дій, які розв’язала Російська Федерація, проте не зміг це зробити, оскільки його “не пускають”.

– Я перебуваю тут, у Польщі, щоб на власні очі побачити українську гуманітарну кризу. Чесно кажучи, частина мого розчарування полягає в тому, що я не можу побачити це на власні очі, як в інших місцях. Мене не пускають, – сказав Байден 25 березня.

Він подякував польським гуманітарним організаціям за відправку допомоги в Україну, а також за допомогу біженцям.

Байден наголосив, що гуманітарна допомога має “величезне значення”, і зауважив, що українцям терміново потрібні такі життєво важливі товари, як їжа, ліки, ковдри та багато іншого.

Водночас американський президент зазначив, що захоплений і вдячний українським військам та мирним жителям за те, як вони “активізувалися” для захисту своєї країни.

– В українців багато мужності. Подивіться, як вони наступають… Жінки, молоді люди стоять перед чортовим танком і просто кажуть: Я не піду. Я стою на своєму. Вони неймовірні, – захоплюється Джо Байден.

За його словами, ставки у війні України проти російського агресора “виходять за межі цієї країни” – це боротьба демократії проти загрози з боку автократії, а тому перемога у цій війні матиме глобальні наслідки.

Нагадаємо, зустріч Байдена та Дуди відбувається у п’ятницю, 25 березня, у Жешуві у Польщі, на кордоні цієї країни з Україною.

26 березня має відбутися публічний виступ Байдена з промовою про Україну.