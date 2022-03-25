Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 30 день войны
Убили Убили
135 детей
Ранили Ранили
>184 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Мир

Tiffany отказалась от добытых в РФ алмазов

Анастасия Гевко редактор ленты
Tiffany отказалась от добытых в РФ алмазов

Ювелирная компания Tiffany решила отказаться от закупки алмазов, которые добывают в Российской Федерации. Это произошло на фоне давления, которое оказывают на компанию, с требованием убрать из цепей поставок российскую продукцию.

Так, Bloomberg сообщает, что санкции Tiffany схожи с теми, которые ввела Signet Jewelers в начале месяца.

– Запреты компаний распространяются только на недавно добытые драгоценные камни, а это значит, что российские бриллианты все еще будут доступны в их магазинах как минимум несколько месяцев, поскольку сети продают ювелирные изделия, которые они имели до начала войны России с Украиной, – отметили в агентстве.

Tiffany в своем заявлении отметила, что ее запрет распространяется на алмазы, добываемые в России по состоянию на 21 марта.

Там не объяснили причину того, что выбрали именно такую дату для прекращения закупок.

В Tiffany отмечают, что приостановлены поставки алмазов из России, которые индивидуально зарегистрированы и имеют вес от 0,18 карата и выше.

– Что касается меньших по весу камней, которые труднее отследить, Tiffany поручила своим поставщикам прекратить покупать российские необработанные камни от имени компании и разделять российские и нероссийские так называемые бриллианты ближнего боя, – добавили в агентстве.

Читайте
Новые жертвы авиаудара в Мариуполе и обстрел Харьковщины из Градов: что происходит на 30-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка