Tiffany отказалась от добытых в РФ алмазов

Ювелирная компания Tiffany решила отказаться от закупки алмазов, которые добывают в Российской Федерации. Это произошло на фоне давления, которое оказывают на компанию, с требованием убрать из цепей поставок российскую продукцию.

Так, Bloomberg сообщает, что санкции Tiffany схожи с теми, которые ввела Signet Jewelers в начале месяца.

– Запреты компаний распространяются только на недавно добытые драгоценные камни, а это значит, что российские бриллианты все еще будут доступны в их магазинах как минимум несколько месяцев, поскольку сети продают ювелирные изделия, которые они имели до начала войны России с Украиной, – отметили в агентстве.

Tiffany в своем заявлении отметила, что ее запрет распространяется на алмазы, добываемые в России по состоянию на 21 марта.

Там не объяснили причину того, что выбрали именно такую дату для прекращения закупок.

В Tiffany отмечают, что приостановлены поставки алмазов из России, которые индивидуально зарегистрированы и имеют вес от 0,18 карата и выше.