Tiffany відмовилася від видобутих у РФ алмазів

Ювелірна компанія Tiffany вирішила відмовитися від закупівлі алмазів, які видобувають у Росії. Це сталося на тлі тиску, який чинять на компанію, з вимогою прибрати з ланцюгів постачання російську продукцію.

Так, Bloomberg повідомляє, що санкції Tiffany схожі на ті, які ввела Signet Jewelers на початку місяця.

– Заборони компаній поширюються лише на недавно видобуті дорогоцінні камені, а це означає, що російські діаманти все ще будуть доступні в їхніх магазинах щонайменше кілька місяців, оскільки мережі продають ювелірні вироби, які вони мали до початку війни Росії з Україною, – зазначили в агентстві.

Tiffany у своїй заяві зазначила, що її заборона поширюється на алмази, які видобуваються в Росії станом на 21 березня.

Там не пояснили причини того, що обрали саме таку дату для припинення закупівель.

У Tiffany відзначають, що припинено постачання алмазів з Росії, які індивідуально зареєстровані та мають вагу від 0,18 карата та вище.