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Факты / Мир

Эта борьба не будет выиграна за пару дней или месяцев – Байден о войне в Украине

Анастасия Гевко редактор ленты
Эта борьба не будет выиграна за пару дней или месяцев – Байден о войне в Украине

На сегодняшний день Украина находится на передовой в борьбе за демократию и свободу, и эта борьба не будет выиграна за пару дней или месяцев – нужно готовиться к тому, что она будет долгой.

Об этом в субботу, 26 марта, сказал президент США Джо Байден во время брифинга об Украине в Варшаве.

Он подчеркнул, что санкции, которые Запад уже ввел против России за войну, которую она развязала в Украине, превратили рубль “фактически в пепел”.

Также Байден заявил, что Россия придушила у себя демократию и пытается сделать то же самое в других местах. 

– Они фальшиво говорят об этнической солидарности. Путин хочет сбросить президента Зеленского, который был избран демократическим путем… но эта война уже стала стратегическим провалом РФ, – подчеркнул Байден.

Он сообщил, что за месяц из России уехало 200 тысяч граждан.

–  Это чрезвычайная утечка мозгов для такого отрезка времени. И у меня есть месседж для россиян: вы не являетесь нашими врагами. Я не верю, что вы поддерживаете убийство невинных или бомбардировки школ, роддомов, – сказал американский президент.

Джо Байден призвал Европу отказаться от своей зависимости от российского топлива и сообщил, что путинская агрессия отбросила Россию в 19 век.

– Вы не такие, вы не хотите такого будущего для своих детей. Эта война этого не стоит, – обратился он к россиянам.

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