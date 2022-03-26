Борьба за демократию не может завершиться и она не завершилась с окончанием “холодной войны”.

Об этом в субботу, 26 марта, сказал президент США Джо Байден во время брифинга об Украине в Варшаве.

Он напомнил о том, насколько жесток был в действиях СССР и заявил, что “вера – является лучшим способом выйти из темноты”.

Байден рассказал о долгой борьбе Польши и стран центральной и восточной Европы по освобождению от СССР.

– Это была большая борьба за свободу, она была сложной, долгой и болезненной. На протяжении месяцев, декад, лет… Теперь украинцы храбро борются за свою свободу, за демократию, за свободу слова, за свободу выбора, – сказал американский президент.

Джо Байден назвал циничной ложью слова Путина о том, что он хочет “денацифицировать” Украину.

– Это циничная ложь, и Путин прекрасно знает. Зеленский является евреем, чей дед воевал против нацистов, – подчеркнул Байден.

Напомним, американский президент прибыл в Польшу для обсуждения гуманитарной ситуации в Украине, которая возникла в результате полномасштабной агрессии России, начатой 24 февраля.

26 марта Байден встретился с главами МИД и Минобороны Украины – Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым. Также на встрече были американские коллеги Кулебы и Резникова.