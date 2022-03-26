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Факти / Світ

Ця боротьба не буде виграна за кілька днів чи місяців – Байден про війну в Україні

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ця боротьба не буде виграна за кілька днів чи місяців – Байден про війну в Україні

На сьогоднішній день Україна перебуває на передовій у боротьбі за демократію та свободу, і ця боротьба не буде виграна за пару днів чи місяців – треба готуватися до того, що вона буде довгою.

Про це у суботу, 26 березня, сказав президент США Джо Байден під час брифінгу про Україну у Варшаві.

Він наголосив, що санкції, які Захід уже ввів проти Росії за війну, яку вона розв’язала в Україні, перетворили рубль “фактично на попіл”.

Також Байден заявив, що Росія придушила у себе демократію і намагається зробити те саме в інших місцях.

– Вони фальшиво говорять про етнічну солідарність. Путін хоче скинути президента Зеленського, якого було обрано демократичним шляхом… але ця війна вже стала стратегічним провалом РФ, – наголосив Байден.

Він повідомив, що за місяць із Росії поїхало 200 тисяч громадян.

– Це надзвичайний витік мозку для такого відрізку часу. І я маю меседж для росіян: ви не є нашими ворогами. Я не вірю, що ви підтримуєте вбивство безневинних чи бомбардування шкіл, пологових будинків, – сказав американський президент.

Джо Байден закликав Європу відмовитися від своєї залежності від російського палива та повідомив, що путінська агресія відкинула Росію у 19 століття.

– Ви не такі, ви не бажаєте такого майбутнього для своїх дітей. Ця війна цього не варта, – звернувся він до росіян.

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