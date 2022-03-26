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Факти / Україна

Ґвалтівників треба розстрілювати: солдатам РФ самим гидко від своїх злочинів в Україні

Валентина Летяк редакторка стрічки
Російські військові

Російським загарбникам починає доходити, що вони не схожі на армію “асвабадітєлєй”, деяким навіть соромно за злочини своїх колег проти мирного населення. СБУ оприлюднила фрагмент телефонної розмови російського солдата з родичами, де він прямо каже, що ґвалтівників треба розстрілювати.

– Тут люди уже дичают, не знают, что делать иной раз: то с РПГ просто так бьют, то из 30-ки залпом. В соседней деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девчонку, – розповів один із солдатів у телефонній розмові з родичами.

Росіянин зізнається, що таких треба розстрілювати.

У МВС раніше заявили, що за зґвалтування українських жінок відповідатиме кожен російський солдат, якщо, звісно, залишиться живим.

Правооохоронні органи з перших днів війни фіксують усі повідомлення про вчинення військовослужбовцями РФ статевих злочинів.

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Фото: Dreamstime

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