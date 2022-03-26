Ґвалтівників треба розстрілювати: солдатам РФ самим гидко від своїх злочинів в Україні

Російським загарбникам починає доходити, що вони не схожі на армію “асвабадітєлєй”, деяким навіть соромно за злочини своїх колег проти мирного населення. СБУ оприлюднила фрагмент телефонної розмови російського солдата з родичами, де він прямо каже, що ґвалтівників треба розстрілювати.

– Тут люди уже дичают, не знают, что делать иной раз: то с РПГ просто так бьют, то из 30-ки залпом. В соседней деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девчонку, – розповів один із солдатів у телефонній розмові з родичами.

Росіянин зізнається, що таких треба розстрілювати.

У МВС раніше заявили, що за зґвалтування українських жінок відповідатиме кожен російський солдат, якщо, звісно, залишиться живим.

Правооохоронні органи з перших днів війни фіксують усі повідомлення про вчинення військовослужбовцями РФ статевих злочинів.