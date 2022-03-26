Боротьба за демократію не може завершитись і вона не завершилася із закінченням “холодної війни”.

Про це у суботу, 26 березня, сказав президент США Джо Байден під час брифінгу про Україну у Варшаві.

Він нагадав про те, наскільки жорстокий був у діях СРСР і заявив, що “віра є кращим способом вийти з темряви”.

Байден розповів про тривалу боротьбу Польщі та країн центральної та східної Європи щодо звільнення від СРСР.

– Це була велика боротьба за свободу, вона була складною, довгою та болісною. Протягом місяців, декад, років… Тепер українці хоробро виборюють свою свободу, демократію, свободу слова, свободу вибору, – сказав американський президент.

Джо Байден назвав цинічною брехнею слова Путіна про те, що він хоче “денацифікувати” Україну.

– Це цинічна брехня, і Путін чудово знає. Зеленський є євреєм, чий дід воював проти нацистів, – наголосив Байден.

Нагадаємо, американський президент прибув до Польщі для обговорення гуманітарної ситуації в Україні, що виникла внаслідок повномасштабної агресії Росії, розпочатої 24 лютого.

26 березня Байден зустрівся з главами МЗС та Міноборони України – Дмитром Кулебою та Олексієм Резніковим. Також на зустрічі були американські колеги Кулеби та Резнікова.