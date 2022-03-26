Путин не может оставаться у власти – Байден призывает к смене режима в России

Президент США Джо Байден призвал россиян к смене режима в стране, так как такой человек, как Владимир Путин, не может оставаться у власти.

Об этом он сказал во время брифинга по Украине в Варшаве в субботу, 26 марта.

– Диктатор, стремящийся восстановить давно ушедшую империю, не достигнет своей цели, потому что люди не хотят жить в его мире. Ради бога, этот человек не может оставаться у власти, – сказал Байден в конце своей речи.

Отметим, что это – первый раз, когда Байден призвал к смене режима в России.

Он также подчеркнул, что украинцы демонстрируют то, что единство народа – сильнее замысла “одного жестокого диктатора”.

Байден призвал людей не разочаровываться и не бояться.