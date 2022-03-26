Путін не може залишатися при владі: Байден закликає до зміни режиму в Росії

Президент США Джо Байден закликав росіян до зміни режиму в країні, оскільки така людина як Володимир Путін не може залишатися при владі.

Про це він сказав під час брифінгу щодо України у Варшаві у суботу, 26 березня.

– Диктатор, який прагне відновити імперію, що давно пішла, не досягне своєї мети, тому що люди не хочуть жити в його світі. Заради бога, ця людина не може залишатися при владі, – сказав Байден наприкінці своєї промови.

Зазначимо, що це перший раз, коли Байден закликав до зміни режиму в Росії.

Він також підкреслив, що українці демонструють те, що єдність народу – сильніша за задум “одного жорстокого диктатора”.

Байден закликав людей не розчаровуватись і не боятися.