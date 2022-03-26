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Факты / Украина

Разрушения серьезные: что известно о последствиях двух авиаударов РФ по Львову

Наташа Тарчевська редактор ленты
Разрушения серьезные: что известно о последствиях двух авиаударов РФ по Львову

26 марта во Львове путинские захватчики совершили два авиаудара. В результате бомбежек пострадали объекты критической инфраструктуры, также известно о по меньшей мере пятерых раненых людях.

Такую информацию на совместном брифинге подтвердили мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Максим Козицкий подтвердил, что пять человек, получивших ранения в результате первого авиаудара во Львове, уже обратились за медицинской помощью. Жертв в результате бомбардировки нет.

– Сегодня было два попадания. Первое – нефтебаза, в самом городе Львове, в жилом квартале. Второе – объект оборонной структуры, завод, который находится в жилом массиве. По каждому из этих объектов было нанесено по два удара, – заявил Максим Козицкий.

Мэр Андрей Садовый добавил, что за последнюю неделю это уже вторая попытка российских захватчиков атаковать Львов.

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Он подчеркнул, что разрушения достаточно серьезны: более того, ударная волна повредила детский сад и школу.

– Я думаю, что сегодняшними ударами агрессор передает приветствие президенту США Джо Байдену, который сейчас находится в Польше, тогда как Львов находится в 70 км от Польши. Весь мир должен понять, что угроза чрезвычайно серьезна, — подытожил Андрей Садовый.

Он также заверил, что победа Украины будет зависеть от количества оружия, предоставляемого международными партнерами Вооруженным силам нашего государства.

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