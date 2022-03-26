26 березня у Львові путінські загарбники здійнили два авіаудари. Внаслідок бомбардувань постраждали об’єкти критичної інфраструктури, також відомо про щонайменше п’ятьох поранених людей.

Таку інформацію на спільному брифінгу підтвердили міський голова Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Максим Козицький підтвердив, що п’ятеро осіб, які отримали поранення внаслідок першого авіаудару у Львові, вже звернулися за медичною допомогою. Жертв внаслідок бомбардування немає.

– Сьогодні було два попадання. Перше – нафтобаза, у самому місті Львові, у житловому кварталі. Друге – об’єкт оборонної структури, завод, який знаходиться у житловому масиві. По кожному з цих об’єктів було нанесено по два удари, – заявив Максим Козицький.

Мер Андрій Садовий додав, що за останній тиждень це вже друга спроба російських загарбників атакувати Львів.

Він підкреслив, що руйнування є достатньо серйозними: більше того, ударна хвиля пошкодила дитячий садок та школу.

– Я думаю, що сьогоднішніми ударами агресор передає вітання президенту США Джо Байдену, який зараз перебуває у Польщі, тоді як Львів знаходиться за 70 км від Польщі. Весь світ повинен зрозуміти, що загроза є надзвичайно серйозною, – підсумував Андрій Садовий.

Він також запевнив, що перемога України залежатиме від кількості зброї, яку міжнародні партнери надають Збройним силам нашої держави.