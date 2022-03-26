Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 31 день війни
Вбили Вбили
136 дітей
Поранили Поранили
>199 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

Руйнування серйозні: що відомо про наслідки двох авіаударів РФ по Львову

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Руйнування серйозні: що відомо про наслідки двох авіаударів РФ по Львову

26 березня у Львові путінські загарбники здійнили два авіаудари. Внаслідок бомбардувань постраждали об’єкти критичної інфраструктури, також відомо про щонайменше п’ятьох поранених людей.

Таку інформацію на спільному брифінгу підтвердили міський голова Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Читайте
Вдруге за день: у Львові знову чутно гучні вибухи

Максим Козицький підтвердив, що п’ятеро осіб, які отримали поранення внаслідок першого авіаудару у Львові, вже звернулися за медичною допомогою. Жертв внаслідок бомбардування немає.

– Сьогодні було два попадання. Перше – нафтобаза, у самому місті Львові, у житловому кварталі. Друге – об’єкт оборонної структури, завод, який знаходиться у житловому масиві. По кожному з цих об’єктів було нанесено по два удари, – заявив Максим Козицький.

Мер Андрій Садовий додав, що за останній тиждень це вже друга спроба російських загарбників атакувати Львів.

Читайте
У Львові після потужних вибухів горить сховище з паливом, є постраждалі - Садовий

Він підкреслив, що руйнування є достатньо серйозними: більше того, ударна хвиля пошкодила дитячий садок та школу.

– Я думаю, що сьогоднішніми ударами агресор передає вітання президенту США Джо Байдену, який зараз перебуває у Польщі, тоді як Львів знаходиться за 70 км від Польщі. Весь світ повинен зрозуміти, що загроза є надзвичайно серйозною, – підсумував Андрій Садовий.

Він також запевнив, що перемога України залежатиме від кількості зброї, яку міжнародні партнери надають Збройним силам нашої держави.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка