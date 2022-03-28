Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах Украины с Российской Федерацией не обсуждаются “демилитаризация” и “денацификация”.

– Вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то “демилитаризации”, какой-то “денацификации”. Для меня это непонятные абсолютно вещи, – сказал Зеленский в интервью с российскими СМИ.

Он уточнил, что этот вопрос российская сторона подняла лишь в первую встречу в Беларуси, на которую Украина согласилась только потому, что президент хотел переговоров уже давно – еще до начала полномасштабной войны.