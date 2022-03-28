Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 32 день войны
Убили Убили
139 детей
Ранили Ранили
>205 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

На переговорах Украина-РФ не обсуждаются “денацификация” и “демилитаризация” – Зеленский

Анастасия Гевко редактор ленты
На переговорах Украина-РФ не обсуждаются “денацификация” и “демилитаризация” – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах Украины с Российской Федерацией не обсуждаются “демилитаризация” и “денацификация”.

– Вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то “демилитаризации”, какой-то “денацификации”. Для меня это непонятные абсолютно вещи, – сказал Зеленский в интервью с российскими СМИ.

Он уточнил, что этот вопрос российская сторона подняла лишь в первую встречу в Беларуси, на которую Украина согласилась только потому, что президент хотел переговоров уже давно – еще до начала полномасштабной войны.

– Встреча получилась. Предметной я бы ее не назвал. Наши стороны сказали, что фраз о “демилитаризации” и “денацификации” не может быть, нас эти пункты вообще не интересуют, – отметил он.

Читайте
Ракетные удары по Львову и освобождение населенных пунктов: что происходит на 32-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка