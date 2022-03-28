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Факти / Україна

На переговорах Україна-РФ не обговорюються “денацифікація” та “демілітаризація” – Зеленський

Анастасія Гевко редакторка стрічки
На переговорах Україна-РФ не обговорюються “денацифікація” та “демілітаризація” – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах України з Російською Федерацією не обговорюються “демілітаризація” та “денацифікація”.

– Загалом ми не обговорюємо це. Я сказав, що наша група… Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь “демілітаризацію”, якусь “денацифікацію”. Для мене це абсолютно незрозумілі речі, – сказав Зеленський в інтерв’ю з російськими ЗМІ.

Він уточнив, що це питання російська сторона порушила лише у першу зустріч у Білорусі, на яку Україна погодилася лише тому, що президент хотів переговорів уже давно – ще до початку повномасштабної війни.

– Зустріч вийшла. Предметною я її не назвав би. Наші сторони сказали, що фраз про “демілітаризацію” та “денацифікацію” не може бути, нас ці пункти взагалі не цікавлять, – зазначив він.

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