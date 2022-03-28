Президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах України з Російською Федерацією не обговорюються “демілітаризація” та “денацифікація”.

– Загалом ми не обговорюємо це. Я сказав, що наша група… Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь “демілітаризацію”, якусь “денацифікацію”. Для мене це абсолютно незрозумілі речі, – сказав Зеленський в інтерв’ю з російськими ЗМІ.

Він уточнив, що це питання російська сторона порушила лише у першу зустріч у Білорусі, на яку Україна погодилася лише тому, що президент хотів переговорів уже давно – ще до початку повномасштабної війни.