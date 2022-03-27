Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 32 день войны
Убили Убили
139 детей
Ранили Ранили
>205 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

США поставят дизтопливо для Украины — Зеркаль

Наташа Тарчевська редактор ленты
Лана Зеркаль

Украина ожидает поставок дизельного топлива из Соединенных Штатов Америки.

Об этом в одном из интервью заявила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль. Она добавила, что поддержкой Украины топливом также занимаются правительства Польши и Германии.

— Нам удалось мобилизовать всех… У Германии и Польши самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель, – рассказала Лана Зеркаль.

По словам советника главы Минэнергетики, крупные НПЗ на территории Восточной Европы закрылись на ремонты незадолго после начала посевной в Украине.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка