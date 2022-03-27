США поставят дизтопливо для Украины — Зеркаль

Украина ожидает поставок дизельного топлива из Соединенных Штатов Америки.

Об этом в одном из интервью заявила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль. Она добавила, что поддержкой Украины топливом также занимаются правительства Польши и Германии.

— Нам удалось мобилизовать всех… У Германии и Польши самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель, – рассказала Лана Зеркаль.

По словам советника главы Минэнергетики, крупные НПЗ на территории Восточной Европы закрылись на ремонты незадолго после начала посевной в Украине.