США поставлять дизпаливо для України – Зеркаль

Україна очікує на поставки дизельного палива зі Сполучених Штатів Америки.

Про це в одному із інтерв’ю заявила радник міністра енергетики України Лана Зеркаль. Вона також додала, що підтримкою України паливом також займаються уряди Польщі та Німеччини.

– Нам вдалося мобілізувати всіх… Німеччина і Польща мають найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель, – розповіла Лана Зеркаль.

За словами радника глави Міненергетики, великих НПЗ на території Східної Європі закрилися на ремонти незадовго після початку посівної в Україні.