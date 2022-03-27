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Факти / Україна

США поставлять дизпаливо для України – Зеркаль

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Лана Зеркаль

Україна очікує на поставки дизельного палива зі Сполучених Штатів Америки.

Про це в одному із інтерв’ю заявила радник міністра енергетики України Лана Зеркаль. Вона також додала, що підтримкою України паливом також займаються уряди Польщі та Німеччини.

– Нам вдалося мобілізувати всіх… Німеччина і Польща мають найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель, – розповіла Лана Зеркаль.

За словами радника глави Міненергетики, великих НПЗ на території Східної Європі закрилися на ремонти незадовго після початку посівної в Україні.

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