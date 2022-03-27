Никаких переговоров Украины с РФ не будет, если они будут воровать детей – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью российским СМИ, что если Россия будет воровать украинских детей, вывозя их через “гуманитарные коридоры” на свою территорию, никаких переговоров больше не будет.

– Я сказал: если они будут воровать детей, мы всячески, конечно… Это все закончится тем, что не будет никаких переговоров, ничего не будет. Мы отовсюду поуходим. Мы ни о чем не будем с ними договариваться. Мы ничего не закончим и никого не поменяем.

Это скотство я видел в Минском процессе. Я назвал это скотством еще тогда, – подчеркнул украинский президент.

Он напомнил, что в 2019 году у него была договоренность с российским главой Владимиром Путиным, что будет обмен “всех на всех”, однако Россия сначала затянула этот процесс, а потом и обмен и вовсе не состоялся.