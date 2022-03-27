Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю російським ЗМІ, що якщо Росія крастиме українських дітей, вивозячи їх через “гуманітарні коридори” на свою територію, жодних переговорів більше не буде.

– Я сказав: якщо вони крастимуть дітей, ми всіляко, звичайно… Це все закінчиться тим, що не буде жодних переговорів, нічого не буде. Ми звідусіль вийдемо. Ми ні про що не будемо з ними домовлятися. Ми нічого не закінчимо і нікого не змінимо. Це скотство я бачив у Мінському процесі. Я назвав це скотством ще тоді, – наголосив український президент.

Він нагадав, що у 2019 році у нього була домовленість з російським головою Володимиром Путіним, що буде обмін “усіх на всіх”, проте Росія спочатку затягнула цей процес, а потім обмін взагалі не відбувся.

Нагадаємо, перед початком повномасштабної війни підконтрольні РФ керівники ОРДЛО вивозили з тимчасово окупованих територій дітей, в тому числі сиріт з дитбудинків, на територію сусідньої Росії.