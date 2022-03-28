Для Мариуполя необходимо организовать полную эвакуацию из города. Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко.

— Достаточно много людей находится в Мариуполе, точно более 100 тыс. по нашим оценкам. около 160 тыс. В городе невозможно жить, потому что нет вообще ничего: ни света, ни тепла, ни воды, ни связи. Наша главная миссия — сделать то, что мы должны. Нам нужна полная эвакуация Мариуполя — сказал он в эфире телемарафона UA Вместе.

Блокада Мариуполя длится с начала марта. Путинские захватнические войска беспощадно уничтожают город, убивают местное население, наносят ракетные удары по жилым домам, больницам, всей инфраструктуре и не пускают в город гуманитарные грузы с необходимыми лекарствами и продуктами.

Через зеленые коридоры мариупольцы пытаются выехать из блокадного города на собственном транспорте. Однако не у всех жителей есть такая возможность.

На днях французские СМИ сообщали, что Франция, Греция и Турция готовы помочь эвакуировать людей из Мариуполя.