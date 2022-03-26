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Факты / Мир / Мировые новости

Франция, Греция и Турция готовы помочь эвакуировать людей из Мариуполя

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
еммануель макрон

Франция, Греция и Турция хотят помочь эвакуировать мирных жителей из Мариуполя, в котором сейчас находятся оккупанты.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Le Figaro.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что были конкретные обсуждения с мэром Мариуполя. Страны, которые хотят помочь, занимаются этим делом прозрачно вместе с Владимиром Зеленским и украинской властью.

— Потом будем вести переговоры с российской стороной. Мы готовимся сделать это в ближайшие дни. В течение 48 часов будут новые переговоры с Путиным, чтобы уточнить детали, — сказал Макрон.

По его словам, Франция вместе с Грецией и Турцией планируют начать гуманитарную операцию по эвакуации всех, кто хочет покинуть Мариуполь. Сейчас Мариуполь находится под постоянным обстрелом российских оккупантов.

— Мы организуем все с наилучшими условиями. В этом городе с населением более 400 тыс. человек 150 тыс. до сих пор живут в катастрофических условиях, — добавил Макрон.

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Фото: Depositphotos

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