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Факти / Україна

Із Маріуполя потрібна повна евакуація – мер міста

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Із Маріуполя потрібна повна евакуація – мер міста

Для Маріуполя необхідно організувати повну евакуацію з міста. По це повідомив мер Вадим Бойченко.

– Досить багато людей перебуває у Маріуполі, точно понад 100 тис., за нашими оцінками, близько 160 тис. У місті неможливо жити, бо немає взагалі нічого: ні світла, ні тепла, ні води, ні звязку. Наша головна місія – зробити те, що ми маємо. Нам потрібна повна евакуація Маріуполя, — сказав він в ефірі телемарафону UA Разом.

Блокада Маріуполя триває від початку березня. Путінські загарбницькі війська нещадно знищують місто, вбивають місцеве населення, завдають ракетних ударів по житлових будинках, лікарнях, усій інфраструктурі і не пускають у місто гуманітарні вантажі з необхідними ліками і продуктами.

Через зелені коридори маріупольці намагаються виїжджати з блокадного міста на власному транспорті. Однак не у всіх жителів є така можливість.

Напередодні французькі ЗМІ повідомляли, що Франція, Греція та Туреччина готові допомогти евакуювати людей з Маріуполя.

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