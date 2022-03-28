За 27 днів окупації російськими військами у Маріуполі загинуло майже 5 тис. мирних мешканців, 210 із них – діти. Через постійні бої ховати загиблих майже неможливо, тому тіла лежать просто серед вулиць.

– Місто стоїть. Підрозділи ЗСУ та сили оборони намагаються – і в більшості випадків успішно – обороняти і втримати місто. Але ситуація непроста, – заявив на останньому брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Актуальну статистику оприлюднив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Зазначимо, що дані не можуть бути стовідсотковими, однак комунальні служби міста роблять усе можливе, щоб порахувати загиблих та встановити їхні особи.

Втрати Маріуполя станом на 27.03.2022

Кількість днів в облозі – 27 діб.

Скільки людей загинуло – майже 5 тис.

Скільки дітей загинуло – приблизно 210 дітей.

Скільки вдалося евакуювати і скільки людей в облозі:

до блокади – виїхало до 140 тис.

після блокади – евакуйовано 150 тис.

в облозі – 170 тис.

депортовано – 30 тис.

Напередодні влада Маріуполя заявляла, що російські окупанти знищили понад 90% інфраструктури міста.

Ось більш детальна інформація (йдеться про цивільні, промислові та військові об’єкти):

Житлові будинки

пошкоджених – 2340 (90%),

з них з прямим влученням – 1560 (60%)

зруйновано – 1040 (40%).

Приватний сектор

пошкоджених – 61 200 (90%),

з них з прямим влученням– 40 800 (60%)

зруйновано – 27 200 (40%).

Лікарні: пошкоджено – 7 (90%), з них зруйновано – 3 (40%).

Поліклініки: пошкоджено – 4 (90%), з них зруйновано – 1 (40%).

Пологові будинки: пошкоджено – 3 (100%), з них зруйновано – 1 (40%).

ВНЗ: пошкоджено – 7 (90%), з них зруйновано – 3 (40%).

Школи: пошкоджено – 57 (90%), з них зруйновано – 23 (40%).

Садки: пошкоджено – 70 (90%), з них зруйновано – 28 (40%).

Окрім цього, серйозних пошкоджень зазнали порт Маріуполя, два заводи та військова частина 3057.