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Факты / Мир

Польша решила отказаться от импорта угля из России

Анастасия Гевко редактор ленты
Польша решила отказаться от импорта угля из России

Во вторник, 29 марта, Совет министров Польши принял закон, блокирующий импорт угля из России в эту страну на национальном уровне.

– Мы не можем больше ждать решений Европейского Союза, – цитирует спикера правительства Петра Мюллера PAP.

Этим проектом, в частности, разрешено замораживание активов субъектов, поддерживающих Россию, а также появилась возможность для ужесточения санкций на национальном уровне. 

Отвечая на вопрос о деталях проекта во время пресс-конференции, Мюллер сказал, что предложенные правила запретят импорт угля из России.

– Ссылаясь на положение о безопасности, мы пошли еще дальше в этих правилах. Мы ввели нормы, блокирующие импорт угля из России на национальном уровне. Это будет внесено прямо в закон. Мы отдаем себе отчет, что это может вызвать юридические сомнения. К сожалению, есть оправданные сомнения, но мы не можем больше ждать реакции ЕС по этому поводу, – пояснил Мюллер.

По его словам, положение об импорте угля предложило Министерство климата и окружающей среды. 

– С сожалением заявляю, что ЕС не принял решение об этих действиях раньше. Мы осознаем риск… Но мы не хотим допустить, чтобы такой импорт продолжался на территории Польши, учитывая риски, – сказал представитель польского правительства.

Он также отметил, что частные структуры до сих пор импортируют уголь из России в Польшу. 

– Мы бы хотели не допустить этого. За нарушение этого вида регулирования будут предусмотрены финансовые санкции, проверка будет проводиться таможенной службой, – добавил он.

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