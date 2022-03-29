Во вторник, 29 марта, Совет министров Польши принял закон, блокирующий импорт угля из России в эту страну на национальном уровне.

– Мы не можем больше ждать решений Европейского Союза, – цитирует спикера правительства Петра Мюллера PAP.

Этим проектом, в частности, разрешено замораживание активов субъектов, поддерживающих Россию, а также появилась возможность для ужесточения санкций на национальном уровне.

Отвечая на вопрос о деталях проекта во время пресс-конференции, Мюллер сказал, что предложенные правила запретят импорт угля из России.

– Ссылаясь на положение о безопасности, мы пошли еще дальше в этих правилах. Мы ввели нормы, блокирующие импорт угля из России на национальном уровне. Это будет внесено прямо в закон. Мы отдаем себе отчет, что это может вызвать юридические сомнения. К сожалению, есть оправданные сомнения, но мы не можем больше ждать реакции ЕС по этому поводу, – пояснил Мюллер.

По его словам, положение об импорте угля предложило Министерство климата и окружающей среды.

– С сожалением заявляю, что ЕС не принял решение об этих действиях раньше. Мы осознаем риск… Но мы не хотим допустить, чтобы такой импорт продолжался на территории Польши, учитывая риски, – сказал представитель польского правительства.

Он также отметил, что частные структуры до сих пор импортируют уголь из России в Польшу.