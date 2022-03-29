Российские оккупанты ослаблены и дезориентированы, поэтому пытаются отводить свои подразделения из Киевщины и Черниговщины. На Слобожанском и Донецком направлениях враг осуществляет перегруппировку.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВС Украины.

Волынское направление

Существенных изменений в составе или положении регулярных российских войск не было зафиксировано.

Полесское направление

Враг предпринимал попытки огневого поражения ВСУ в районах населенных пунктов Романовка, Горенко, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуяние, Наливайковка.

Наступательных действий не было, но фиксируется отвод техники врага на территорию Беларуси.

Северское направление

Блокада Чернигова продолжается, оккупанты наносят удары как по военным, так и по гражданским объектам. Кроме этого, враг удерживает позиции в направлении Бровары.

Слобожанское направление

Из города Сумы (и с территории Украины) россияне вывели отдельные подразделения 1-й танковой армии. Кроме этого, оккупанты усилили позиции в направлении Славянск. Блокада Харькова продолжается.

Южнобужское направление

Здесь русские военные пытаются восстановить свою боеспособность, пополнить запасы и подготовить личный состав к повторному наступлению.

Черноморская и Азовская операционные зоны

Корабельная группировка РФ ведет разведку. Усиление позиций противника не фиксировалось.

Кроме того, в Генштабе в очередной раз напомнили об опасности военных преступлений РФ на территории Чернобыльской атомной электростанции.

— Деятельность России на объектах Чернобыльской АЭС может привести к детонации боеприпасов и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев.

Напомним, по состоянию на 34 сутки войны в Украине регулярные войска РФ (вместе с военной техникой и опасными боеприпасами) находятся в непосредственной близости к объекту Укрытия ЧАЭС.

Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов.

Подобные инциденты на российских складах и арсеналах регулярно случаются и в мирное время.