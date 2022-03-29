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Факти / Світ

Польща вирішила відмовитись від імпорту вугілля з Росії

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Польща вирішила відмовитись від імпорту вугілля з Росії

У вівторок, 29 березня, Рада міністрів Польщі ухвалила закон, що блокує імпорт вугілля з Росії до цієї країни на національному рівні.

– Ми не можемо більше чекати на рішення Європейського Союзу, – цитує спікера уряду Петра Мюллера PAP.

Цим проєктом, зокрема, дозволено заморожування активів суб’єктів, які підтримують Росію, а також з’явилася можливість посилити санкції на національному рівні.

Відповідаючи на запитання щодо деталей проєкту під час пресконференції, Мюллер сказав, що запропоновані правила заборонять імпорт вугілля з Росії.

– Посилаючись на положення про безпеку, ми пішли ще далі за цими правилами. Ми запровадили норми, які блокують імпорт вугілля з Росії на національному рівні. Це буде внесено прямо до закону. Ми усвідомлюємо, що це може викликати юридичні сумніви. На жаль, є виправдані сумніви, але ми не можемо більше чекати на реакцію ЄС з цього приводу, – пояснив Мюллер.

За його словами, положення про імпорт вугілля запропонувало Міністерство клімату та навколишнього середовища.

– З жалем заявляю, що ЄС не ухвалив рішення про ці дії раніше. Ми усвідомлюємо ризик… Але ми не хочемо допустити, щоб такий імпорт продовжувався на території Польщі з огляду на ризики, – сказав представник польського уряду.

Він також зазначив, що приватні структури досі імпортують вугілля з Росії в Польщу.

– Ми хотіли б не допустити цього. За порушення цього виду регулювання будуть передбачені фінансові санкції, перевірка буде проводитись митною службою, – додав він.

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