У вівторок, 29 березня, Рада міністрів Польщі ухвалила закон, що блокує імпорт вугілля з Росії до цієї країни на національному рівні.

– Ми не можемо більше чекати на рішення Європейського Союзу, – цитує спікера уряду Петра Мюллера PAP.

Цим проєктом, зокрема, дозволено заморожування активів суб’єктів, які підтримують Росію, а також з’явилася можливість посилити санкції на національному рівні.

Відповідаючи на запитання щодо деталей проєкту під час пресконференції, Мюллер сказав, що запропоновані правила заборонять імпорт вугілля з Росії.

– Посилаючись на положення про безпеку, ми пішли ще далі за цими правилами. Ми запровадили норми, які блокують імпорт вугілля з Росії на національному рівні. Це буде внесено прямо до закону. Ми усвідомлюємо, що це може викликати юридичні сумніви. На жаль, є виправдані сумніви, але ми не можемо більше чекати на реакцію ЄС з цього приводу, – пояснив Мюллер.

За його словами, положення про імпорт вугілля запропонувало Міністерство клімату та навколишнього середовища.

– З жалем заявляю, що ЄС не ухвалив рішення про ці дії раніше. Ми усвідомлюємо ризик… Але ми не хочемо допустити, щоб такий імпорт продовжувався на території Польщі з огляду на ризики, – сказав представник польського уряду.

Він також зазначив, що приватні структури досі імпортують вугілля з Росії в Польщу.