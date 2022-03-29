Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 29 марта, заявил, что не видел признаков того, что украинско-российские переговоры продвигаются “эффективным путем”.

По данным CNN, он отметил, что США не видят “признака подлинной серьезности” в переговорах со стороны России.

– Есть то, что говорит Россия, и есть то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем, – заявил Блинкен.

Он добавил, что заявление российских властей о том, что они сократят боевые действия вокруг Киева и Чернигова, может оказаться “средством, посредством которого Россия снова пытается отвлечь внимание и обмануть людей, чтобы они думали, что она не делает того, что делает”.

– Если они каким-то образом верят в то, что в попытке подчинить себе “только” восточную и южную часть Украины они могут преуспеть, то они снова глубоко обманывают себя, – заявил Блинкен.

Американский госсекретарь призвал Россию “прекратить агрессию сейчас, прекратить огонь, отвести свои силы и, конечно, вести переговоры”.

В то же время пресс-секретарь премьер-министра Британии Бориса Джонсона заявил, что Британия не хочет видеть ничего меньшего, чем “полный вывод” российских войск с территории Украины, и будет судить Россию по ее действиям, а не словам.