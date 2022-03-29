Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 березня, заявив, що не бачив ознак того, що українсько-російські переговори просуваються “ефективним шляхом”.

За даними CNN, він зазначив, що США не бачать “ознаки справжньої серйозності” у переговорах з боку Росії.

– Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому, – заявив Блінкен.

Він додав, що заява російської влади про те, що вона скоротить бойові дії навколо Києва і Чернігова, може виявитися “засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу і обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить”.

– Якщо вони якимось чином вірять у те, що у спробі підкорити собі “тільки” східну та південну частину України вони можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе, – заявив Блінкен.

Американський держсекретар закликав Росію “припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили та, звичайно, вести переговори”.

Водночас, прессекретар прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що Британія не хоче бачити нічого меншого, ніж “повне виведення” російських військ з території України, і судитиме Росію за її діями, а не словами.