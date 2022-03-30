У переговорах України з Росією на конкретику за мирним договором вдасться вийти за лічені дні.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк під час брифінгу.

– Україна має отримати фундаментальні, ключові гарантії безпеки, щоб у нас не було ще однієї війни. Тому, я думаю, ми вийдемо на конкретику, на конкретизацію цього договору буквально за лічені дні. І він влаштує, я так розумію, всі країни-гаранти, – зазначив він.

За словами Подоляка, українські перемовники вважають, що через два-чотири дні вже буде остаточна версія проєкту, яку затвердять росіяни, наприклад, зі своїми зауваженнями, і можна буде вийти на наступний раунд переговорів.

Також він додав, що запропонована президентом України Володимиром Зеленським формула безпекового договору якраз дозволяє відійти від класичного двостороннього договору про мир між Україною і Росією.

– Ми вважаємо, що двосторонній договір з Росією буде не дуже гарантований з точки зору, що Росія завжди може порушити двосторонні домовленості. Але у багатосторонньому договорі, де РФ візьме на себе зобов’язання, зокрема і перед іншими країнами-гарантами, ми вважаємо, що це можливість і російській стороні вийти з війни, – заявив Подоляк.

На його думку, російську сторону влаштовує договір про гарантії безпеки, запропонований Україною.

29 березня делегація України за результатами переговорів з РФ у Стамбулі оголосила пропозицію підписати міжнародний договір про гарантії безпеки.