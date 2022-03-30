Пьяные вдрызг российские солдаты несколько часов насиловали одну из жительниц Киевщины в ее собственном доме, не обращая внимания на плач маленького ребенка, которого женщина пыталась спрятать в помещении котельной.

Об этом жертва насилия рассказала в телефонном разговоре с журналистами The Tіme. В опубликованной статье ее настоящее имя было изменено на псевдоним Наталья.

Сообщается, что российские агрессоры вошли в село, где жила Наталья, 9 марта. Первым делом они пристрелили ее собаку.

Женщина рассказала, что командир воинской части представился Михаилом Романовым. Это именно он разбил ее автомобиль, чтобы у жертвы не было шансов спастись.

Когда наступила ночь, Наталья сначала услышала одиночный выстрел, а затем увидела безжизненное тело своего 35-летнего мужа Андрея, лежащее возле ворот.

— Парень помоложе приставил пистолет к моей голове и сказал, что, мол, я застрелил твоего мужа, потому что он нацист, — вспоминает женщина.

По ее словам, в это время ее 4-летний сын Алексей (имя тоже изменено) прятался в котельной. Солдат, который убил мужа, заявил, что ей “лучше заткнуться, иначе я возьму твоего ребенка и покажу ему мозги его матери, разбросанные по всему дому”.

Затем он приказал Наталье раздеться. Оба насиловали ее по очереди. И обоим было абсолютно все равно, что где-то рядом надрывно плачет маленький ребенок.

— Они все время держали пистолет у моей головы и издевались надо мной, говоря: “Как ты думаешь, она со**т? Убить ее или оставить в живых?”, — рассказывает Наталья.

После случившегося сын Натальи был парализован страхом и отказывался идти в дом.

Российские нелюди вернулись примерно через 20 минут, чтобы снова изнасиловать женщину. По ее словам, солдаты были настолько пьяны, что едва стояли на ногах.

В конце концов оба заснули в креслах. Наталья прокралась в котельную и сказала сыну, что надо бежать, и бежать очень быстро, иначе их застрелят.

Пока открывала ворота, ребенок стоял рядом с телом своего отца, но было темно и он не понял, что это его папа.

Маме и сыну удалось сбежать. Сейчас они находятся у родственников в Тернополе. Наталья до сих пор не рассказала сыну о его отце.

— Он многого не понимает… Здесь, на детской площадке, он подходит к людям и говорит, что нам пришлось покинуть наш дом, потому что была война и в доме были бандиты, а папа остался. Он не знает, что его отец мертв, — говорит она.

Женщина признается, что не может похоронить своего мужа, так как их село до сих пор оккупировано врагами. А еще она не знает, как со всем этим будет жить.

…Есть предположение, что один из насильников Натальи – Романов – был убит украинскими воинами в Броварах Киевской области. Но женщина пока точно не знает, насколько это соответствует действительности.

Источник: The Times